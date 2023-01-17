Барыков Николай Всеволодович
Место рождения
Дата рождения21.09.1900
Дата смерти24.08.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1900 по 1918
Место жительства
С 1921 по 1927
Место жительства
По 1967
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.08.1967