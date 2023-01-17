Барыков Николай Всеволодович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барыков Николай Всеволодович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

21.09.1900

Дата смерти

24.08.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1900 по 1918
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1921 по 1927
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1967
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.08.1967
Москва, город федерального значения Москва
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