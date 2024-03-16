Попов Антон Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Антон Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Семён Антонович

Мать ребёнка: Нестерова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Андрей Антонович

Мать ребёнка: Нестерова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Антоновна

Мать ребёнка: Нестерова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Антоновна

Мать ребёнка: Нестерова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Антоновна

Мать ребёнка: Нестерова Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Татьяна Петровна

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