Попов Антон Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нестерова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нестерова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Антоновна
Мать ребёнка: Нестерова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Антоновна
Мать ребёнка: Нестерова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Антоновна
Мать ребёнка: Нестерова Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно