Щербаков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Щербаков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Щербакова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Щербакова Александра Федоровна
Смерть
Неизвестно