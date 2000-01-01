Щербаков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Щербаков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Щербакова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Щербакова Александра Федоровна

Смерть
Неизвестно
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