Бурмагин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1932
Дата смерти08.11.1974
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1932
Место жительства
По 1951
Место жительства
С 1955 по 1957
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1957 по 1959
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1959 по 1964
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1964 по 1974
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.11.1974