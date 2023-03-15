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Малышев Федор

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Место рождения

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Между 1891 и 1898 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Малышев Василий

Мать: Малышева (Данилкина) Татьяна

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Екатерина

Военная служба
Неизвестно
Малышев Федор Васильевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1914 Место рождения: Пензенская обл., Чембарский р-н, д. Шаткино Дата призыва: 20.06.1941 Ухтомский РВК, Московская обл., Ухто... Показать все
Смерть
?.10.1941

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