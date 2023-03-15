Малышев Федор
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Малышев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малышева Екатерина
Военная служба
Неизвестно
Малышев Федор Васильевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1914 Место рождения: Пензенская обл., Чембарский р-н, д. Шаткино Дата призыва: 20.06.1941 Ухтомский РВК, Московская обл., Ухто... Показать все
Смерть
?.10.1941