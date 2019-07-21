Фисенко Станислав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисенко Станислав Николаевич

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Место рождения

город Баку

Дата рождения

25.01.1943

Дата смерти

21.07.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

город Баку
Бракосочетание
03.05.1962

Жена: Фисенко Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
14.07.1967

Дочь: Никифорова Наталья Станиславовна

Мать ребёнка: Фисенко Людмила Михайловна

Смерть
21.07.2019
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
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