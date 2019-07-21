Фисенко Станислав Николаевич
Место рождениягород Баку
Дата рождения25.01.1943
Дата смерти21.07.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
город Баку
Бракосочетание
03.05.1962
Рождение ребёнка
14.07.1967
Дочь: Никифорова Наталья Станиславовна
Мать ребёнка: Фисенко Людмила Михайловна
Смерть
21.07.2019
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область