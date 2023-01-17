Богомольная (Смородинская) Бася Абрамовна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти30.10.1941
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Смородинский Абрам
Мать: Смородинская Эсфирь
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дора Яковлевна
Отец ребёнка: Богомольный Яков Семенович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Богомольный Зяма Яковлевич
Отец ребёнка: Богомольный Яков Семенович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Богомольный Давид
Отец ребёнка: Богомольный Яков Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.1941
Причина смерти: Холокост