Богомольная (Смородинская) Бася Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомольная (Смородинская) Бася Абрамовна

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Место рождения

Лубны, Полтавська область

Дата рождения

1909

Дата смерти

30.10.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Смородинский Абрам

Мать: Смородинская Эсфирь

Лубны, Полтавська область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дора Яковлевна

Отец ребёнка: Богомольный Яков Семенович

Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Богомольный Зяма Яковлевич

Отец ребёнка: Богомольный Яков Семенович

Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Богомольный Давид

Отец ребёнка: Богомольный Яков Семенович

Миргород, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомольный Яков Семенович

Смерть
30.10.1941
Миргород, Полтавська область
Причина смерти: Холокост
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