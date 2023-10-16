(Васильева) Параскева Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васильев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.02.1900
Дочь: Бодрова (Васильева) Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван Дмитриевич
Отскочное, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно