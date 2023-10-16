(Васильева) Параскева Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васильева) Параскева Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Егор Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.02.1900

Дочь: Бодрова (Васильева) Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иван Дмитриевич

Отскочное, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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