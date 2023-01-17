Уланова (2 жена) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уланова (2 жена) Агафья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Степанида Архиповна

Отец ребёнка: Уланов Архип Феоктистович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Уланов Мефодий Архипович

Отец ребёнка: Уланов Архип Феоктистович

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Уланов Неофид Архипович

Отец ребёнка: Уланов Архип Феоктистович

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Уланов Никита Архипович

Отец ребёнка: Уланов Архип Феоктистович

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Марфа Архиповна

Отец ребёнка: Уланов Архип Феоктистович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Уланов Кирилл Архипович

Отец ребёнка: Уланов Архип Феоктистович

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Фекла Архиповна

Отец ребёнка: Уланов Архип Феоктистович

Смерть
Неизвестно
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