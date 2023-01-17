Уланова (2 жена) Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Степанида Архиповна
Отец ребёнка: Уланов Архип Феоктистович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Уланов Архип Феоктистович
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Уланов Архип Феоктистович
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Уланов Архип Феоктистович
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Марфа Архиповна
Отец ребёнка: Уланов Архип Феоктистович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Уланов Архип Феоктистович
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Фекла Архиповна
Отец ребёнка: Уланов Архип Феоктистович
Смерть
Неизвестно