Васин Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения14.10.1942
Дата смерти28.01.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1942
Отец: не указан
Рождение ребёнка
12.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новичкова (Новичкова) Антонина Ивановна
Смерть
28.01.1981
Андреевка, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область