Васин Михаил Федорович 14.10.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васин Михаил Федорович

Место рождения

Старая Дмитриевка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.10.1942

Дата смерти

28.01.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1942

Отец: не указан

Мать: Тюрина (Васина) Галина Федоровна

Старая Дмитриевка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новичкова (Новичкова) Антонина Ивановна

Смерть
28.01.1981
Андреевка, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

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