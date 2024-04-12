Петров Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Дмитрий Владимирович

Место рождения

Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

20.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Петрова Рая Сергеевна

Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова ? Дмитриевна

Мать ребёнка: Петрова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров ? Дмитриевич

Мать ребёнка: Петрова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анастасия

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