Петров Дмитрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения20.01.1979
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Петрова Рая Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова ? Дмитриевна
Мать ребёнка: Петрова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров ? Дмитриевич
Мать ребёнка: Петрова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анастасия