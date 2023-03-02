Новый Антон Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новый Антон Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1887 г.р.
Скрыто настройками приватности
1896 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1887

Сын: Новый Георгий Антонович

Мать ребёнка: Елена Савельевна

Могилевская губерния, Сенненский уезд, Лукомльская волость, д. Невгодово
Рождение ребёнка
28.04.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Савельевна

Могилевская губерния, Сенненский уезд, Лукомльская волость, д. Невгодово
Рождение ребёнка
08.12.1896

Сын: Новый Данил Антонович

Мать ребёнка: Елена Савельевна

Могилевская губерния, Сенненский уезд, Лукомльская волость, д. Невгодово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Савельевна

Смерть
Неизвестно
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