Новый Антон Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1887
Мать ребёнка: Елена Савельевна
Могилевская губерния, Сенненский уезд, Лукомльская волость, д. Невгодово
Рождение ребёнка
28.04.1891
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена Савельевна
Могилевская губерния, Сенненский уезд, Лукомльская волость, д. Невгодово
Рождение ребёнка
08.12.1896
Мать ребёнка: Елена Савельевна
Могилевская губерния, Сенненский уезд, Лукомльская волость, д. Невгодово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена Савельевна
Смерть
Неизвестно