Чукалова (Чащина) Дина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукалова (Чащина) Дина

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Место рождения

город Ленинград

Дата рождения

15.06.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1938

Отец: Чащин Иван

Мать: Чащина Ираида

город Ленинград
Бракосочетание
1961

Муж: Чукалов Анатолий

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
09.?.1963

Сын: Чукалов Александр

Отец ребёнка: Чукалов Анатолий

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
1971

Дочь: Полянская Галина

Отец ребёнка: Чукалов Анатолий

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Смерть
Неизвестно
село Горицы Кирилловского района Вологодской области
Похороны
Неизвестно
с.Горицы
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