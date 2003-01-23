Чукалова (Чащина) Дина
Место рождениягород Ленинград
Дата рождения15.06.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1938
Отец: Чащин Иван
Мать: Чащина Ираида
город Ленинград
Бракосочетание
1961
Муж: Чукалов Анатолий
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
09.?.1963
Сын: Чукалов Александр
Отец ребёнка: Чукалов Анатолий
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Полянская Галина
Отец ребёнка: Чукалов Анатолий
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Смерть
Неизвестно
село Горицы Кирилловского района Вологодской области
Похороны
Неизвестно
с.Горицы