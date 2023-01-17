Валитов Зигангир Мухамметзянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1847
Отец: Валитов Мухамметзян Валитович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1906 ст.
Дочь: Яушева Фагима Зигангировна
Мать ребёнка: Зайнигабдинова Бибифагиля Мухамметшевна
Рождение ребёнка
01.02.1906 ст.
Мать ребёнка: Зайнигабдинова Бибифагиля Мухамметшевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яушев Мухамметгариф Зигангирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно