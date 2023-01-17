Валитов Зигангир Мухамметзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валитов Зигангир Мухамметзянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1847

Отец: Валитов Мухамметзян Валитович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1906 ст.

Дочь: Яушева Фагима Зигангировна

Мать ребёнка: Зайнигабдинова Бибифагиля Мухамметшевна

Сименеево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1906 ст.

Сын: Файзелхак Зигангирович

Мать ребёнка: Зайнигабдинова Бибифагиля Мухамметшевна

Сименеево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яушев Мухамметгариф Зигангирович

Мать ребёнка: не указана

Сименеево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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