Иванов Александр Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.2010
Дочь: Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Иванова Ирина
Рождение ребёнка
04.10.2011
Дочь: Иванова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Иванова Ирина
Рождение ребёнка
13.05.2013
Сын: Елисей Александрович
Мать ребёнка: Иванова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Ирина