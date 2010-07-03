Иванов Александр Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.2010

Дочь: Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Иванова Ирина

Рождение ребёнка
04.10.2011

Дочь: Иванова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Иванова Ирина

Рождение ребёнка
13.05.2013

Сын: Елисей Александрович

Мать ребёнка: Иванова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ирина

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