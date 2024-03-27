Катлюшкин Халил Наджимович Списки призыва и демобилизации Тип документа: Список демобилизованных Дата рождения: __.__.1918 Место призыва: Ленинский РВК, Московская обл., г. Москва, Ленинский р-н Дата призыва: __.06.1939 Воинское звание: сержант Дата выбытия: 18.05.1946 Причина выбытия: демобилизован Дата документа: 31.12.1949 Информация об архиве - Источник информации: ВК г. Москвы Фонд ист. информации: Люблинский ОВК Дело ист. информации: 11000924

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