Котлюшкин Халил Наджимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котлюшкин Халил Наджимович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.12.1950

Сын: Котлюшин Вафа Инженер

Мать ребёнка: Котлюшкина Зейняб

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марифя

Мать ребёнка: Котлюшкина Зейняб

Военная награда
Неизвестно
Катлюшкин Халил Наджимович Списки призыва и демобилизации Тип документа: Список демобилизованных Дата рождения: __.__.1918 Место призыва: Ленинский РВК, Московская обл., г. Москва, Ленинский р-н Дата призыва: __.06.1939 Воинское звание: сержант Дата выбытия: 18.05.1946 Причина выбытия: демобилизован Дата документа: 31.12.1949 Информация об архиве - Источник информации: ВК г. Москвы Фонд ист. информации: Люблинский ОВК Дело ист. информации: 11000924
Катлюшкин Халил Наджинович Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Наградной документ Воинское звание: ст. сержант Воинская часть: ЦентрФ ПВО Наименование награды... Показать все
Смерть
Неизвестно
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