Котлюшкин Халил Наджимович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
12.12.1950
Мать ребёнка: Котлюшкина Зейняб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марифя
Мать ребёнка: Котлюшкина Зейняб
Военная награда
Неизвестно
Катлюшкин Халил Наджимович Списки призыва и демобилизации Тип документа: Список демобилизованных Дата рождения: __.__.1918 Место призыва: Ленинский РВК, Московская обл., г. Москва, Ленинский р-н Дата призыва: __.06.1939 Воинское звание: сержант Дата выбытия: 18.05.1946 Причина выбытия: демобилизован Дата документа: 31.12.1949 Информация об архиве - Источник информации: ВК г. Москвы Фонд ист. информации: Люблинский ОВК Дело ист. информации: 11000924
Катлюшкин Халил Наджинович Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Наградной документ Воинское звание: ст. сержант Воинская часть: ЦентрФ ПВО Наименование награды... Показать все
Смерть
Неизвестно