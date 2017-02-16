Дейкина (Теплова) Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дейкина (Теплова) Лидия Федоровна

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Место рождения

Агайманы

Дата рождения

05.12.1951

Дата смерти

16.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1951

Отец: Воронков Федор Борисович

Мать: Теплова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
31.10.1982

Дочь: Дейкина Лия Николаевна

Отец ребёнка: Дейкин Николай Иванович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: У Нее просит не указывать

Отец ребёнка: Дейкин Николай Иванович

Смерть
16.02.2017
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