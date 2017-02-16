Дейкина (Теплова) Лидия Федоровна
Место рождения
Дата рождения05.12.1951
Дата смерти16.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1951
Отец: Воронков Федор Борисович
Мать: Теплова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
31.10.1982
Дочь: Дейкина Лия Николаевна
Отец ребёнка: Дейкин Николай Иванович
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: У Нее просит не указывать
Отец ребёнка: Дейкин Николай Иванович
Смерть
16.02.2017