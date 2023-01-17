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Шлупиков Сергей Иванович

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Место рождения

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Шлупиков Иван Стефанович

Мать: Шлупикова Анна Андреевна

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Иммиграция
Около 1918
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
В 1910 году, когда семья Шлупиковых добралась до переселенческого участка Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии, Сергей Шлупиков проходил военную службу. Поэтом... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1922

Сын: Шлупиков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Шлупикова Екатерина Михайловна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.12.1925

Сын: Шлупиков Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Шлупикова Екатерина Михайловна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Эмиграция
Неизвестно
Переехал с семьей в Алма-ату, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлупикова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлупиков Леонид Сергеевич

Мать ребёнка: Шлупикова Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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