Шлупиков Сергей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Шлупиков Иван Стефанович
Мать: Шлупикова Анна Андреевна
Иммиграция
Около 1918
В 1910 году, когда семья Шлупиковых добралась до переселенческого участка Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии, Сергей Шлупиков проходил военную службу. Поэтом... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1922
Мать ребёнка: Шлупикова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
02.12.1925
Сын: Шлупиков Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Шлупикова Екатерина Михайловна
Эмиграция
Неизвестно
Переехал с семьей в Алма-ату, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шлупиков Леонид Сергеевич
Мать ребёнка: Шлупикова Екатерина Михайловна
Смерть
Неизвестно