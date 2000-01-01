Гаевой Харлампий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1912 ст.
Сын: Гаевой Георгий Харлампиевич
Мать ребёнка: Гаевая Ефимия Федоровна
Запись о рождении и крещении сделана в имении Гурзуф Ялтинского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Крестьянин деревни Безугловка Яготинской волости Пирятинского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаевая Ефимия Федоровна
Смерть
Неизвестно