Гаевой Харлампий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаевой Харлампий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1912 ст.

Сын: Гаевой Георгий Харлампиевич

Мать ребёнка: Гаевая Ефимия Федоровна

Запись о рождении и крещении сделана в имении Гурзуф Ялтинского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Крестьянин деревни Безугловка Яготинской волости Пирятинского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаевая Ефимия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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