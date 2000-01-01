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Вихман Хая
Вихман Хая
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1946
Пол
Женский
Отец
Вихман Мотл
Мать
Вихман Гита
Дети
Не указаны
Добавил:
ГА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Вихман Мотл
Мать:
Вихман Гита
Смерть
1946
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