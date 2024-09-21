Пахомова Зиновия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Сергеев Пахомий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1869 ст.
Сын: Иванов Михей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1873
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1874 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.01.1876 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1879 ст.
Дочь: Иванова Матрона
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.04.1880
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.1883 ст.
Сын: Иванов Трофим
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно