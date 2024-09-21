Пахомова Зиновия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова Зиновия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1869 г.р.
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1879 г.р.
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Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Сергеев Пахомий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1869 ст.

Сын: Иванов Михей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1873

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.09.1874 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.01.1876 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.02.1879 ст.

Дочь: Иванова Матрона

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.04.1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.03.1883 ст.

Сын: Иванов Трофим

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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