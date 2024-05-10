Макар
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Махут
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хоhэй
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хогой
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степка
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арииба
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрунька
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно