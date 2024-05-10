Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махут

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хоhэй

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хогой

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степка

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арииба

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрунька

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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