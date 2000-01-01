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Коновалова Ирина Петровна
Коновалова Ирина Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.03.1961
Пол
Женский
Отец
Коновалов Петр Иванович
1927 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1961
Отец:
Коновалов Петр Иванович
Мать: не указана
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