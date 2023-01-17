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Кулеуш Пантелеймон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

04.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Кулеуш Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1916

Дочь: Комова Агафия Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Кулеуш Анна Харитоновна

Военная служба
Около 1917
Род войск: пехота | Воинское звание: рядовой | 75-й пехотный запасный полк | Заболел желтухой 14.09.1917 в Бессарабии, лечился в Кишиневе
Рождение ребёнка
25.02.1919

Сын: Кулеуш Иван Пантелеевич

Мать ребёнка: Кулеуш Анна Харитоновна

Горишние-Плавни, Кременчугский уезд, Полтавская губерния, Украинская Социалистическая Советская Республика
Рождение ребёнка
26.05.1920

Сын: Кулиуш Григорий Пантелеевич

Мать ребёнка: Кулеуш Анна Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Пантелеевна

Мать ребёнка: Кулеуш Анна Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулеуш Анна Харитоновна

Смерть
04.11.1971
Кирово, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: легочно-сердечная недостаточность III степени, пневмосклероз, атеросклероз
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