Кулеуш Пантелеймон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смерти04.11.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: Кулеуш Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1916
Дочь: Комова Агафия Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Кулеуш Анна Харитоновна
Военная служба
Около 1917
Род войск: пехота | Воинское звание: рядовой | 75-й пехотный запасный полк | Заболел желтухой 14.09.1917 в Бессарабии, лечился в Кишиневе
Рождение ребёнка
25.02.1919
Мать ребёнка: Кулеуш Анна Харитоновна
Горишние-Плавни, Кременчугский уезд, Полтавская губерния, Украинская Социалистическая Советская Республика
Рождение ребёнка
26.05.1920
Сын: Кулиуш Григорий Пантелеевич
Мать ребёнка: Кулеуш Анна Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Пантелеевна
Мать ребёнка: Кулеуш Анна Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулеуш Анна Харитоновна
Смерть
04.11.1971
Кирово, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: легочно-сердечная недостаточность III степени, пневмосклероз, атеросклероз