Покатаев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покатаев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1976

Дочь: Покатаева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Покатаева Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
17.02.1982

Сын: Покатаев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Покатаева Надежда Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покатаева Надежда Константиновна

Смерть
Неизвестно
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