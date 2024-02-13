Покатаев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.10.1976
Дочь: Покатаева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Покатаева Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
17.02.1982
Сын: Покатаев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Покатаева Надежда Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно