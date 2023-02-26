Евгения Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1800
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Тихонов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1802
Сын: Семён Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Тихонов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Тихонов
Смерть
Неизвестно