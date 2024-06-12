Дмитриева Прасковья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитриева Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1896

Дочь: Горелова (Дмитриева) Клавдия Борисовна

Отец ребёнка: Дмитриев Борис (Элиезер Бен Цви Гирш) Константинович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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