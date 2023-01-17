Филиппов Егор Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Егор Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1854 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1886 ст.

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Матрона Дмитриевна

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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