Филиппов Егор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1886 ст.
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Матрона Дмитриевна
Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Дмитриевна
Смерть
Неизвестно