Шиндлер Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.?
Дочь: Качанова (Шиндлер) Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Золотая Коса, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвиенко (Шиндлер) Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно