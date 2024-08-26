Шиндлер Валентин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шиндлер Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.?

Дочь: Качанова (Шиндлер) Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Золотая Коса, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвиенко (Шиндлер) Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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