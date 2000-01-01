Тимошенко (Timoshenko) Василий Prokhorovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко (Timoshenko) Василий Prokhorovich)

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Место рождения

Сталинская обл., Петровский рудник

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

23.09.1944

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Сталинская обл., Петровский рудник
Военная служба
?.10.1930
Нижнепетровский РВК, Украинская ССР, Днепропетровская обл., Нижнепетровский р-н
Рождение ребёнка
14.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

УССР
Смерть
23.09.1944
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