Тимошенко (Timoshenko) Василий Prokhorovich)
Место рожденияСталинская обл., Петровский рудник
Дата рожденияОколо 1908
Дата смерти23.09.1944
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Сталинская обл., Петровский рудник
Военная служба
?.10.1930
Нижнепетровский РВК, Украинская ССР, Днепропетровская обл., Нижнепетровский р-н
Рождение ребёнка
14.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
УССР
Смерть
23.09.1944