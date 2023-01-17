Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Василиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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