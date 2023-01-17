Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ефим Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Василиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно