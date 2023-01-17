Зенкина (Ершова) Федосья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1923
Отец ребёнка: Зенкин Петр Михайлович
Шатино, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зенкин Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно