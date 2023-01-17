Зенкина (Ершова) Федосья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкина (Ершова) Федосья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1923

Сын: Зенкин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Зенкин Петр Михайлович

Шатино, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Отец ребёнка: Зенкин Петр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенкин Петр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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