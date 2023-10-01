Ленга Алина Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ленга Денис Игоревич
Рождение ребёнка
09.11.2010
Отец ребёнка: Ленга Денис Игоревич
Рождение ребёнка
21.04.2020
Отец ребёнка: Ленга Денис Игоревич
Рождение ребёнка
15.02.2022
Отец ребёнка: Ленга Денис Игоревич