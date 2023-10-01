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Ленга Алина Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ленга Денис Игоревич

Рождение ребёнка
09.11.2010

Сын: Ленга Ярослав Денисович

Отец ребёнка: Ленга Денис Игоревич

Рождение ребёнка
21.04.2020

Сын: Ленга Артём Денисович

Отец ребёнка: Ленга Денис Игоревич

Рождение ребёнка
15.02.2022

Сын: Ленга Арсений Денисович

Отец ребёнка: Ленга Денис Игоревич

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