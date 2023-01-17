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Чекалов Александр Маркелович

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

28.08.1883 ст.

Дата смерти

11.07.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1883 ст.

Отец: Чекалов Маркел Иванов

Мать: Чекалова Анисья Ивановна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
04.09.1883 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.01.1905 ст.

Жена: Чекалова Анна Петровна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1905 ст.

Дочь: Чекалова Параскева Александровна

Мать ребёнка: Чекалова Анна Петровна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1908 ст.

Сын: Чекалов Иван Александрович

Мать ребёнка: Чекалова Анна Петровна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
11.07.1909 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от чахотки
Похороны
13.07.1909 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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