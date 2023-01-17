Чекалов Александр Маркелович
Место рождения
Дата рождения28.08.1883 ст.
Дата смерти11.07.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1883 ст.
Отец: Чекалов Маркел Иванов
Мать: Чекалова Анисья Ивановна
Крещение
04.09.1883 ст.
Бракосочетание
12.01.1905 ст.
Жена: Чекалова Анна Петровна
Рождение ребёнка
19.10.1905 ст.
Дочь: Чекалова Параскева Александровна
Мать ребёнка: Чекалова Анна Петровна
Рождение ребёнка
02.01.1908 ст.
Сын: Чекалов Иван Александрович
Мать ребёнка: Чекалова Анна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
11.07.1909 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
13.07.1909 ст.