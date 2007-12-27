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Аксёнова Милена Александровна
Аксёнова Милена Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.12.2007
Пол
Женский
Отец
Аксёнов Александр Александрович
1970 г.р.
Мать
Аксёнова (Токарь) Галина Викторовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.2007
Отец:
Аксёнов Александр Александрович
Мать:
Аксёнова Галина Викторовна
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