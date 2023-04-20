Климова Ирина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Сын: Климов Фотий Яковлев
Отец ребёнка: Климов Яков Фокин
Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климов Яков Фокин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климов Яков Фокин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климов Яков Фокин
Смерть
Неизвестно