Архипова (Архипова) Акилина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Архипов Пётр Архипов
Мать: не указана
Бракосочетание
08.08.1866
у Василия второй брак
Рождение ребёнка
14.01.1870
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Архипов Василий Фёдоров
Рождение ребёнка
19.07.1871
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Архипов Василий Фёдоров
Рождение ребёнка
26.09.1876
Сын: Архипов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Архипов Василий Фёдоров
Рождение ребёнка
09.08.1880
Отец ребёнка: Архипов Василий Фёдоров
Смерть
Неизвестно