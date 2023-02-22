Архипова (Архипова) Акилина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова (Архипова) Акилина Петрова

Архипова (Архипова) Акилина Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Архипов Пётр Архипов

Мать: не указана

Бракосочетание
08.08.1866

Муж: Архипов Василий Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
у Василия второй брак
Рождение ребёнка
14.01.1870

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.07.1871

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.09.1876

Сын: Архипов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Архипов Василий Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.08.1880

Сын: Архипов Матвей Васильев

Отец ребёнка: Архипов Василий Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close