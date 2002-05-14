Майорова Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.2002

Отец: Майоров Алексей Николаевич

Мать: Майорова Марина Сергеевна

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