Нарыжный Фёдор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нарыжная Божена (Евгения) Францевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нарыжная Божена (Евгения) Францевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1943
Причина смерти: На войне