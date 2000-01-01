Нарыжный Фёдор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарыжный Фёдор Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нарыжная Божена (Евгения) Францевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нарыжная Божена (Евгения) Францевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарыжная Божена (Евгения) Францевна

Смерть
?.05.1943
Причина смерти: На войне
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