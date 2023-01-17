Молчановская Афимья (Евфимия) Гигорьевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Булычев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Булычев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
03.11.1935
Дочь: Булычева Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Булычев Михаил Федорович
Каплинская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно