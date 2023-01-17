Молчановская Афимья (Евфимия) Гигорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчановская Афимья (Евфимия) Гигорьевна

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Место рождения

Киянская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.03.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Киянская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Булычев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Булычев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
03.11.1935

Дочь: Булычева Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Булычев Михаил Федорович

Каплинская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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