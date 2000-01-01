Ходырева Матрена Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Василиса Ионовна
Отец ребёнка: Ходырев Иона Иванович
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: Татьяна Ионовна
Отец ребёнка: Ходырев Иона Иванович
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Анна Ионовна
Отец ребёнка: Ходырев Иона Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно