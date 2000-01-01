Ходырева Матрена Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодырева Матрена Федотовна

Ходырева Матрена Федотовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Василиса Ионовна

Отец ребёнка: Ходырев Иона Иванович

Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Татьяна Ионовна

Отец ребёнка: Ходырев Иона Иванович

Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Анна Ионовна

Отец ребёнка: Ходырев Иона Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Иона Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close