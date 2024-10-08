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Щеголев Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: Щеголева Марья Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеголева Анисья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Щеголева) Устинья Михайловна

Мать ребёнка: Щеголева Анисья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Щеголев Осип Михайлович

Мать ребёнка: Щеголева Анисья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Щеголев Козьма Михайлович

Мать ребёнка: Щеголева Анисья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Щеголев Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Щеголева Анисья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Щеголев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Щеголева Анисья Тимофеевна

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