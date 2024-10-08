Щеголев Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: Щеголева Марья Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Щеголева) Устинья Михайловна
Мать ребёнка: Щеголева Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Щеголева Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Щеголев Козьма Михайлович
Мать ребёнка: Щеголева Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Щеголев Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: Щеголева Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Щеголева Анисья Тимофеевна