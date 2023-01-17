Крейц Матрона Онисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1888 ст.
Отец: Крейц Онисим Савельевич
Мать: Крейц Анна Максимовна
Крещение
08.11.1888 ст.
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Московской губернии Богородского района Успенская церковь села Зуево. Среди восприемников - Московской губернии Серпуховского уезда Хатунской волости д.Глотаево крестьянская жена Александра Макcимовна... Показать все
Смерть
Неизвестно