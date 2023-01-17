Крейц Матрона Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрейц Матрона Онисимовна

Крейц Матрона Онисимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1860 г.р.

Мать

До 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1888 ст.

Отец: Крейц Онисим Савельевич

Мать: Крейц Анна Максимовна

Крещение
08.11.1888 ст.
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Московской губернии Богородского района Успенская церковь села Зуево. Среди восприемников - Московской губернии Серпуховского уезда Хатунской волости д.Глотаево крестьянская жена Александра Макcимовна... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close