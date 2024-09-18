Лепехин Феоктист Исаевич 21.02.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лепехин Феоктист Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1898

Отец: Лепехин Исай Петрович

Мать: Лепехина Матрена Феоктистовна

Рождение ребёнка
27.06.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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