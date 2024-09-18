Лепехин Феоктист Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1898
Рождение ребёнка
27.06.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно