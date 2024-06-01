Жетухина (Борохова) Алевтина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борохов Василий
Рождение ребёнка
01.04.?
Сын: Желтухин Михаил Евгеньевич
Отец ребёнка: Желтухин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Желтухин Евгений
Рождение ребёнка
03.10.1986
Сын: Желтухин Павел Евгеньевич
Отец ребёнка: Желтухин Евгений
Рождение ребёнка
01.04.1988
Дочь: (Желтухина) Кристина Евгеньевна
Отец ребёнка: Желтухин Евгений
Рождение ребёнка
26.03.1991
Дочь: Шелепенкина Алёна Евгеньевна
Отец ребёнка: Желтухин Евгений