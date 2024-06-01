Жетухина (Борохова) Алевтина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жетухина (Борохова) Алевтина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борохов Василий

Мать: Котова (Шиве) Эльза Густавовна

Рождение ребёнка
01.04.?

Сын: Желтухин Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Желтухин Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желтухин Евгений

Рождение ребёнка
03.10.1986

Сын: Желтухин Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Желтухин Евгений

Рождение ребёнка
01.04.1988

Дочь: (Желтухина) Кристина Евгеньевна

Отец ребёнка: Желтухин Евгений

Рождение ребёнка
26.03.1991

Дочь: Шелепенкина Алёна Евгеньевна

Отец ребёнка: Желтухин Евгений

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