Корепанов Николай Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корепанов Николай Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корепанов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Корепанова (Сибирякова) Валентина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корепанова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Корепанова (Сибирякова) Валентина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корепанова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Корепанова (Сибирякова) Валентина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корепанова (Сибирякова) Валентина Никитична

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