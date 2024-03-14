Корепанов Николай Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корепанов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Корепанова (Сибирякова) Валентина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корепанова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Корепанова (Сибирякова) Валентина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корепанова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Корепанова (Сибирякова) Валентина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно