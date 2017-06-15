Авзалова Альфия Авзаловна
Место рождения
Дата рождения15.01.1933
Дата смерти15.06.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
15.06.2017
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)