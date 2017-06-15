Авзалова Альфия Авзаловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авзалова Альфия Авзаловна

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Место рождения

Актанышбаш, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.01.1933

Дата смерти

15.06.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.01.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Актанышбаш, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.06.2017
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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