Черняшевская (Нестеренко) Елена Павловна
Место рождения
Дата рождения28.03.1914
Дата смерти05.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1914
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
01.01.1947
Дочь: Солдак Валентина Всеволодовна
Отец ребёнка: Черняшевский Всеволод Трофимович
Рождение ребёнка
17.03.1955
Сын: Черняшевский Александр Всеволодович
Отец ребёнка: Черняшевский Всеволод Трофимович
Смерть
05.10.2006
Киев, Киевский уезд