Черняшевская (Нестеренко) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерняшевская (Нестеренко) Елена Павловна

Черняшевская (Нестеренко) Елена Павловна

avatar

Место рождения

Алчевск

Дата рождения

28.03.1914

Дата смерти

05.10.2006

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1914

Отец: Нестеренко Павел Леонтьевич

Мать: Нестеренко Ольга Матвеевна

Бракосочетание
1939

Муж: Черняшевский Всеволод Трофимович

Рождение ребёнка
01.01.1947

Дочь: Солдак Валентина Всеволодовна

Отец ребёнка: Черняшевский Всеволод Трофимович

Рождение ребёнка
17.03.1955

Сын: Черняшевский Александр Всеволодович

Отец ребёнка: Черняшевский Всеволод Трофимович

Смерть
05.10.2006
Киев, Киевский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close