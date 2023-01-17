Мартьянова (Кузнецова) Светлана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова (Кузнецова) Светлана Евгеньевна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

19.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1969

Отец: Кузнецов Евгений Михайлович

Мать: Кузнецова Виктория Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
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