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Мартьянова (Кузнецова) Светлана Евгеньевна
Мартьянова (Кузнецова) Светлана Евгеньевна
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Место рождения
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Дата рождения
19.01.1969
Пол
Женский
Отец
Кузнецов Евгений Михайлович
1935 г.р.
Мать
Кузнецова (Пескова) Виктория Васильевна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1969
Отец:
Кузнецов Евгений Михайлович
Мать:
Кузнецова Виктория Васильевна
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
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