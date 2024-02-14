Неверов Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неверов Иванович

Место рождения

п.Маячный БашАССР

Дата рождения

194

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
194

Отец: Неверов Иван

Мать: Неверова Анна

п.Маячный БашАССР
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