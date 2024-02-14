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Неверов Иванович
Неверов Иванович
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Древо
Место рождения
п.Маячный БашАССР
Дата рождения
194
Пол
Мужской
Отец
Неверов Иван
1927 г.р.
Мать
Неверова (Пряхина) Анна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
194
Отец:
Неверов Иван
Мать:
Неверова Анна
п.Маячный БашАССР
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